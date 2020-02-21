В Китае произошло мощное землетрясение

В Китае произошло землетрясение в 5,1 балла. Уточняется, что ЧП случилось в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны.
По данным "Царьграда", эпицентр был на глубине десяти километров. К этой минуте данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Ну как вам ПЕРЕСТРОЙКА ????
В СССР всё было нормально!
Форум - помойка