В Шереметьево супруги украли у пассажирки 40 тысяч долларов

В столичном аэропорту Шереметьево семейная пара обокрала одну из пассажирок рейса Лос-Анджелес – Москва. Супруги похитили у нее сумку, в которой находилось 40 тысяч долларов. Потерпевшая обратилась в полицию, передает ТАСС.
Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленников. Как выяснилось, женщина спрятала часть крупной суммы в кроссовках. Ее муж положил остальные деньги во внутренний карман куртки. Возбуждено уголовное дело, сообщает "Вечерняя Москва".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Очень хочется назад в СССР
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Муж считает что детей надо наказывать
Ну как вам ПЕРЕСТРОЙКА ????
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?