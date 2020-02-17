"Я из психушки!": пассажирка устроила дебош на борту летевшего из Петербурга лайнера

Женщина устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Сочи. Она угрожала расправой другим пассажирам, передает URA.ru.
По словам очевидцев, женщина громко ругалась матом и пела песни. Когда пассажирка заметила, что один из очевидцев снимает ее на телефон, то набросилась на него. "Я из психушки, у меня с собой заточка", – заявила она.
Стюарды попытались успокоить пассажирку. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В аэропорту Сочи дебоширку передали сотрудникам полиции, сообщает телеканал "360".
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