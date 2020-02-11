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Происшествия

Заслуженный артист разбился в аварии

прочитано 379 раз

Известный артист Валерий Медведев погиб в аварии. ДТП случилось 10 февраля на Ростовском шоссе.

Как передает "Комсомольская правда", грузовой автомобиль столкнулся с иномарками Ford Focus и Hyundai. За рулем второй машины сидел Медведев. В результате четыре человека были госпитализированы. Позднее артист скончался в больнице.

Напомним, Валерий Медведев был солистом Кубанского казачьего хора. Он получил звания "Заслуженный артист России" и "Заслуженный артист Кубани", сообщает ТВ Центр.

Автор: 11 февраля 2020, 14:56

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