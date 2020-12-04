На военной базе США погибли более 30 военных

На территории военной базы Форт-Брэгг в штате Северная Каролина на юго-востоке США были обнаружены тела двух военнослужащих, передает телеканал "360". По факту произошедшего уже начато расследование.
Примечательно, что это далеко не первая подобная трагедия, произошедшая в этом месте. За один только 2020 год на полигоне погибли по меньшей мере 31 солдат. По официальной версии половина из них покончила с собой. Некоторые случаи характеризуются как убийства.
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