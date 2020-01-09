Болт пробил насквозь: на Украине чиновницу подстрелили из арбалета

В украинском городе Борисполе сотрудницу Управления образования Нину Ковадло ранили в руку из арбалета. Вопиющую историю поведал секретарь горсовета Ярослав Годунок на своей странице в "Фейсбук".
Он рассказал, что выпущенный из арбалета болт насквозь пробил Ковадло ладонь и врезался в автомобиль. "Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным. Связался с врачами – состояние стабильное, с ней все более-менее, кровь предварительно сдавать не нужно", – цитирует автора поста телеканал "360". Ведутся поиски стрелка.
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