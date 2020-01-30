Страшный пожар в Подмосковье унес жизни четырех человек

В минувший понедельник, 27 января, в городском округе Чехов произошел пожар. Один из частных домов загорелся в деревне Крюково.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, включая одного ребенка. Возбуждено уголовное дело. Специалисты выясняют причину возгорания, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
В России мало работы
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае