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Происшествия

После лечения в ростовской больнице мальчику отняли руку

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Следственный комитет проводит проверку по факту ампутации руки 11-летнему мальчику из Ростовской области, который проходил лечение в больнице из-за перелома, об этом сообщает телеканал "360".

Егор Сазонов получил травму 10 августа, после чего его родители обратились к медикам. Но, как полагает следствие, из-за неверного лечения у ребенка развился сепсис и в итоге руку пришлось отнять, добавляет RT. Родители мальчика уверены, что врачи проявили некомпетентность – наложили гипс на открытый перелом, не обработав рану, из-за чего началось заражение. 


5 сентября 2019, 10:31

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