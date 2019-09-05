После лечения в ростовской больнице мальчику отняли руку

Следственный комитет проводит проверку по факту ампутации руки 11-летнему мальчику из Ростовской области, который проходил лечение в больнице из-за перелома, об этом сообщает телеканал "360".
Егор Сазонов получил травму 10 августа, после чего его родители обратились к медикам. Но, как полагает следствие, из-за неверного лечения у ребенка развился сепсис и в итоге руку пришлось отнять, добавляет RT. Родители мальчика уверены, что врачи проявили некомпетентность – наложили гипс на открытый перелом, не обработав рану, из-за чего началось заражение.
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