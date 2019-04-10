Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища
29-летняя девушка вместе с семьей устроила уборку на могиле родственника. Она подметала территорию захоронения, когда почувствовала жжение в левом глазу. Девушке показалось, что испортилась одна из контактных линз.
Однако после уборки могилы прошло несколько часов, а глаз продолжал болеть и все больше распухал. Кроме того, он стал намного хуже видеть. Как выяснили медики, к которым в итоге обратилась девушка, зрение упало с единицы до 0,1.
Врачи предположили, что при уборке могилы в глаз попала инфекция. Однако при осмотре обнаружили в глазу жительницы Тайваня четырех умирающих особей пчел-галактид, передает телеканал "360" со ссылкой на Apple Daily.
Повредившие глаз девушки насекомые известны как "потовые пчелы", они распространены практически по всему земному шару. Свое название галактиды получили за то, что их привлекает содержащаяся в человеческом поте соль. Это пчелы среднего размера, имеют черный, металлический, медно-желтый или блестящий зеленый цвет.
Девушка, судя по всему, наткнулась при уборке могилы на их гнездо. Пчелы-галактиды гнездятся на высоте не более метра – к примеру, в кучах естественного мусора на кладбищах. Их можно увидеть на омертвевших ветвях деревьев во время прогулок.
Примадонна хочет видеть за праздничным столом не всех
Батька присмирел
Женщина призналась, что они очень стараются
Андрей Малахов оказал медвежью услугу кандидату в президенты Украины
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Он изменил мне со страшной бабой
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Я однолюб, никого больше не полюблю
Афера с коллегой
Пропал кот
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Лена Миро-скандальный уродец.
Если женщина повышает голос на мужчину
Два кило картошки
<цензура>
Крик души
что нравиться девушкам
ВСД как приговор или хождение по мукам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Яичная диета
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Секс