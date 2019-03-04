Разрушительный смерч унес жизни 22 человек
Как сообщают очевидцы, мощные вихри уничтожили несколько домов и мелких построек и выкорчевали сотни деревьев. Несколько населенных пунктов штата остались без электричества. Спасатели и ремонтные бригады пока не могут добраться до городов на машинах из-за того, что дороги завалены деревьями. Более того, из-за утечки пропана на поврежденных автозаправках в любой момент могут начаться сильные пожары.
Пока власти сообщают о 22 погибших. Судьба десятков людей остается неизвестной. Около 50 жителей штата пострадали. Российские дипломаты выясняют, есть ли в списке погибших граждане нашей страны, передает "ТВ Центр".
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