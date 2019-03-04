Разрушительный смерч унес жизни 22 человек

Мощный ураган обрушился на округ Ли американского штата Алабама. Стихия унесла жизни по меньшей мере 22 человек.



Как сообщают очевидцы, мощные вихри уничтожили несколько домов и мелких построек и выкорчевали сотни деревьев. Несколько населенных пунктов штата остались без электричества. Спасатели и ремонтные бригады пока не могут добраться до городов на машинах из-за того, что дороги завалены деревьями. Более того, из-за утечки пропана на поврежденных автозаправках в любой момент могут начаться сильные пожары.

Пока власти сообщают о 22 погибших. Судьба десятков людей остается неизвестной. Около 50 жителей штата пострадали. Российские дипломаты выясняют, есть ли в списке погибших граждане нашей страны, передает "ТВ Центр".



