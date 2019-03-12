Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка

С российской моделью Екатериной Авиновой произошла леденящая кровь история. Девушку зверски избил ее бывший муж. При этом россиянка осталась без какой-либо помощи.



Драма развернулась на Пхукете, где супруги проживали уже долгое время. Теперь молодая красавица приходится в себя в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. У россиянки зафиксированы многочисленные переломы костей лица.

Екатерина рассказала, что бывший избранник пинками выдворил ее из дома, запретив приближаться к сыну. Разъяренный мужчина угрожал ей расправой.

Тогда россиянке пришлось снять себе жилье и написать заявление в туристическую полицию. Однако это не дало результатов, передает Life.ru.

После очередной попытки Екатерины увидеть сына случилось поистине ужасное. Девушка очнулась в луже собственной крови. "Я не знаю, кто вызвал скорую, наверное, соседи. Самое ужасное, что все это происходило на глазах у моего маленького почти двухгодовалого сына", – рассказала она.

Сейчас известно, что у россиянки сломаны лицевая кость и нос, пробита голова. Все сбережения на лечение она уже потратила, из-за чего осталась ни с чем.

Напомним, что похожая история произошла в семье известного артиста Марата Башарова. В 2014 году вторая супруга актера Екатерина Архарова обвинила его в жестоком избиении – артист в порыве чувств сломал ей нос. Отстояли Башарова и ранее, в 2012 году – тогда актера лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.