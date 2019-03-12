Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
Драма развернулась на Пхукете, где супруги проживали уже долгое время. Теперь молодая красавица приходится в себя в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. У россиянки зафиксированы многочисленные переломы костей лица.
Екатерина рассказала, что бывший избранник пинками выдворил ее из дома, запретив приближаться к сыну. Разъяренный мужчина угрожал ей расправой.
Тогда россиянке пришлось снять себе жилье и написать заявление в туристическую полицию. Однако это не дало результатов, передает Life.ru.
После очередной попытки Екатерины увидеть сына случилось поистине ужасное. Девушка очнулась в луже собственной крови. "Я не знаю, кто вызвал скорую, наверное, соседи. Самое ужасное, что все это происходило на глазах у моего маленького почти двухгодовалого сына", – рассказала она.
Сейчас известно, что у россиянки сломаны лицевая кость и нос, пробита голова. Все сбережения на лечение она уже потратила, из-за чего осталась ни с чем.
Напомним, что похожая история произошла в семье известного артиста Марата Башарова. В 2014 году вторая супруга актера Екатерина Архарова обвинила его в жестоком избиении – артист в порыве чувств сломал ей нос. Отстояли Башарова и ранее, в 2012 году – тогда актера лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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