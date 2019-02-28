Таран моста российским кораблем попал на видео

Днем 28 февраля в южнокорейском посту Пусан грузовое судно Seagrand под российским флагом врезалось в автомобильный мост, передает телеканал "360". Повреждены по меньшей мере 25 квадратных метров сооружения. Корабль отбуксировали на безопасное расстояние. Он также получил повреждения, но остался на плаву. Инцидент попал на видео.
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