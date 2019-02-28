На юго-востоке Москвы порезали трех граждан Йемена

В районе Печатники на юго-востоке Москвы произошел конфликт, в результате которого в больнице с ножевыми ранениями оказались трое граждан Йемена, передает "Вечерняя Москва". В отделение полиции для разбирательства по факту произошедшего были доставлены две девушки. Подробности случившегося устанавливаются.
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