Русская река затопила американский город

Из-за проливных дождей в Калифорнии Русская река (Russian river) вышла из берегов и затопила город Герневилль, передает телеканал "360". Шериф издал указ об обязательной эвакуации. Документ действует в отношении 24 городов и поселений, расположенных вдоль русла Русской реки. В противном случае люди могут оказаться в ловушке – вода уже заливает окрестные дороги.
По прогнозам синоптиков, наводнение в Калифорнии продлится еще несколько дней и станет самым сильным за последние 24 года, передает Пятый канал. Жители попавших в зону бедствия поселений передвигаются на лодках. Вода затопила первые этажи зданий.
Актриса расставила все точки над i
Поющая ведущая работает по 20 часов в день
Звезда "Дома-2" вне себя от ярости
Леся Никитюк удивила поклонников откровенным нарядом
Популярные темы форума
Можно ли резко бросать курить?
Влюбилась в альфонса
Приятельница умирает от онкологии.
Подруга спит с двумя
Не противно спать с женатым?
Мы не спим уже 4 месяца
Парень подруги со мной заигрывает
Вы бы пошли в "Дом-2" за миллион долларов?
Терпеть не может моих подруг
Народ травит дочь Пескова
Резко перестали общаться
Говорит если брошу его, он себя убьет
Путин и Зверев уронили себя принятием законов
Импотент в 40 лет..
Посоветуйте что-нибудь почитать
Подруга меня во всем копирует
Тельцы очень странный знак зодиака
Подруга подарила мужу стриптизершу
А вы смотрите телефон мужа?
Подруга не позвала на день рождения
Пропадает интерес после секса
Не есть после шести эффективно?
Как вы относитесь к гражданскому браку?
Бесит ее парень!!
Вы осуждаете Лопыреву или нет?
Встречаются ли настоящие друзья после универа?
Моника Белуччи или Джоли?
Девственник в 29 лет
Анальный секс
Приснилась измена