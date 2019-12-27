Названа причина крушения самолета в Казахстане

СМИ сообщили предварительную причину крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане. Как передает РИА ФАН, к трагедии мог привести отказ одного из двигателей.
Напомним, что 27 декабря лайнер, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, внезапно потерял высоту во время взлета. В результате он протаранил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
По данным "Интерфакса", погибли 12 человек, 49 получили травмы разной степени тяжести. Всего на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Среди жертв и пострадавших россиян нет.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
Что мне делать.....
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.
Они что уже разводятся? Насмешили называется.