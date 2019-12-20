Корреспондента "Коммерсанта" задержали возле здания ФСБ

Корреспондента "Коммерсанта" Романа Дорофеева задержали возле здания ФСБ в Москве. Журналист снимал сюжет о стрельбе на Лубянке. Сейчас он находится в ОВД "Мещанский".
Незадолго до задержания к корреспонденту подошел мужчина и в грубой форме попросил убрать камеру. "Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну! Понял меня, ***? *** отсюда ***, чтоб я тебя больше не видел!" – цитирует его "Коммерсантъ".
Спустя некоторое время к Дорофееву подошел человек в форме и попросил пройти с ним в отделение полиции. В ОВД "Мещанский" сообщили, что журналист "дает объяснения". Другие подробности пока не раскрываются.
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