Все напавшие на здание ФСБ стрелки ликвидированы

Все трое преступников, устроивших перестрелку в приемной здания Федеральной службы безопасности в Москве, были убиты. Известно, что нападавших было трое, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на представителей ФСБ.
Стрельба на Лубянке завершилась плачевно: в ходе атаки был убит сотрудник ГИБДД, еще не менее трех человек пострадали. Один из представителей правоохранительных органов получил ранение в голову, за его жизнь борются медики.
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