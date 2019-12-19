Четыре человека погибли в результате стрельбы в центре Москвы

Четыре человека погибли в результате стрельбы у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
СМИ также сообщили, что в ходе перестрелке были ранены не менее двух силовиков. Один из нападавших был ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается.
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