Под Москвой мужчину ограбили на 5 миллионов рублей

В Домодедово произошло дерзкое ограбление. Злоумышленники похитили у мужчины пять миллионов рублей. По предварительной версии, двое неизвестных напали на местного жителя и отобрали сумку с деньгами. Потерпевший бросился за грабителями и попытался вернуть похищенное. Один из преступников набросился на него с кулаками и несколько раз ударил по голове.
По данным Life, правоохранителям удалось задержать одного нарушителя благодаря записям с камеры видеонаблюдения. Устанавливается личность его соучастника. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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