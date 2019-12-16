В московском ТЦ устроили поножовщину

В торговом центре "Прага" на юге столицы неизвестный ранил ножом продавца. По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт.
Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаным ранением живота, он находится в реанимации. Полиция разыскивает нападавшего, передает "Москва 24".
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