В Москве под колесами электрички погибли два человека

В Москве два человека погибли, попав под колеса электрички. ЧП случилось на станции Вешняки Казанского направления.
Скончались мужчина 50-55 лет и парень 20-25 лет. Причиной трагедии стала невнимательность граждан, пишет НСН.
В Москве два человека погибли, попав под колеса электрички. ЧП случилось на станции Вешняки Казанского направления.
Скончались мужчина 50-55 лет и парень 20-25 лет. Причиной трагедии стала невнимательность граждан, пишет НСН.
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