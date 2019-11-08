В центре Бишкека прогремели три взрыва

В центре Бишкека 8 ноября прогремели три взрыва. ЧП случилось в кафе "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик, передает РИА Новости.
В результате начался сильный пожар. На место выехали экстренные службы. Число пострадавших уточняется.
По предварительным данным, взорвались баллоны с газом. Причины случившегося выясняют специалисты.
В Бишкеке в здании на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Чуй произошел взрыв pic.twitter.com/Mx9NDiDycb— Bars.media (@Barsmedia1) 8 ноября 2019 г.
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