ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе

Сотрудники ФСБ задержали россиянку, подозреваемую в государственной измене. Женщина собирала секретную военную информацию для украинской разведки.
Россиянку арестовали на два месяца. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Подозреваемой может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
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