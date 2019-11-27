В Москве уличенная в интимной переписке в мужчиной школьница найдена мертвой

На севере Москвы найдена мертвой школьница. Перед смертью девочки ее мать нашла в ее телефоне интимную переписку со взрослым мужчиной.
По данным "Московского комсомольца", неизвестный отправлял ребенку фото и видео интимного характера, а девочка взамен высылала ему свои снимки. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
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