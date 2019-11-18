ФСБ нашла более 40 килограммов наркотиков у троих мужчин в Подмосковье

В Московской области сотрудники ФСБ обыскали частный дом. По их данным, внутри располагалась крупная лаборатория по производству наркотиков.
В помещении нашли мефедрон общей массой более 41 килограмма, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, оборудование и химические реактивы. Как передает Life, три человека задержаны с поличным. Злоумышленники распространяли запрещенные вещества через интернет-магазины.
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