В Подмосковье загорелся крупный строительный рынок

В четверг, 3 октября, в одном изданий на территории строительного рынка в подмосковной Балашихе случился пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. В течение короткого времени им удалось ликвидировать возгорание. Как сообщает "Вечерняя Москва", пострадавших в результате пожара нет.
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