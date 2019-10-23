Мать заживо сварившегося в ОВД футболиста не верит в несчастный случай

В одном из полицейских участков Калининграда умер 36-летний футболист Иван Вшивков. Причиной его смерти стал ожог 70% тела. Стражи порядка утверждают, что спортсмен повредил в камере радиатор, откуда хлынул поток кипятка, и тот получил термический ожог, передает "360".
Мать футболиста не верит в эту версию. По ее словам, сына возмутил факт задержания. Вшивков перестал выходить на связь, а утром женщине сообщили о его смерти в больнице. Она написала заявление в прокуратуру, добавляет "Царьград".
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