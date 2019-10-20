В центре Москвы произошла страшная авария

Прямо возле здания МинОбороны на Фрунзенской набережной произошла авария. Девушка ехала за рулем каршеринга и наехала на несколько бордюров.
В результате этого машина перевернулась. ЧП случилось на глазах у участниках велопробега. Девушка, находившаяся за рулем авто, была экстренно доставлена в больницу, пишет телеграм-канал "Hue".
Популярные темы форума
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
Белла Хадид супер модель,самая крутая с мире ,лицо золотое сечение