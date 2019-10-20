На загоревшемся в Москве складе обрушилась крыша

В Москве на площади полторы тысячи квадратных метров загорелся склад со скотчем. В результате пожара обрушились стены и кровля здания.
Информации о пострадавших на данный момент нет. В тушении огня приняли участие более 20 единиц техники, 80 спасателей и два вертолета, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".
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