Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти
Кортни начинала грызть ногти, когда чувствовала тревогу, поскольку часто подвергалась нападкам в школе. Сверстники избивали ее, из-за чего девушка испытывала сильнейший стресс.
Однажды британка заметила, что ее палец начал чернеть. Но она решила скрыть это от близких. Так продолжалось четыре года, передает The Mirror.
Когда студентка все же решилась пойти ко врачу, выяснилось, что у нее развилась акрально-лентигинозная меланома. Это произошло из-за привычки грызть ногти.
Пациентке пришлось ампутировать большую часть пальца. Уиторн училась на втором курсе психологического факультета в институте, но была вынуждена взять перерыв на год, поскольку не может писать. Она перенесла уже четыре операции.
#Studentin beißt sich #Fingernagel ab: #Vier #Jahre später hat sie #Krebs. #CourtneyWhithorn https://t.co/eOvbZ6ybQV pic.twitter.com/QEzFOaHBY8— TAG24 NEWS Deutschland (@TAG24) 7 сентября 2018 г.
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