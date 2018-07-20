Неудачно побрившейся женщине отрезали ногу

Жительница британского города Бристен, 43-летняя Таня Черножуков порезалась, когда делала депиляцию. В ранку попала инфекция, из-за которой она лишилась ноги.

На месте пореза быстро образовался струп шириной 2,5 сантиметра. К врачу женщина не обратилась, решив, что проблема не настолько серьезна.



Через неделю боль в ноге стала настолько сильной, что Тане все же пришлось отправиться в больницу. Британку госпитализировали на пять дней с язвой, а затем прописали сильные антибиотики. Лечение не помогло, и вскоре голень почернела.

Усугубило ситуацию то, что у женщины нашли диабет, из-за которого рана не заживала. Ткани стали отмирать, а из ноги постоянно сочилась жидкость. Пациентке приходилось надевать на конечность пакет, передает Daily Mail.

Медики боролись за ногу Черножуков полтора года, используя разные методы терапии – от таблеток до личинкотерапии. При этом способе в рану подсаживают живых опарышей, чтобы они обгрызали омертвевшие ткани.

В итоге Таня согласилась на ампутацию ноги, что остановило распространение инфекции. По словам женщины, ее жизнь налаживается. Вот только депиляцию она теперь делает воском.