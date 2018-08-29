Съевшему суши мужчине отрезали руку
Печальный инцидент произошел в городе Чонджу. Через два дня после похода в ресторан 71-летний кореец был вынужден обратиться к врачу.
У мужчины распухла и почернела рука. Анализы показали, что причиной стала инфекция, вызванная бактерией Vibrio vulnificus из рода вибрионов, передает Metro.
Медики удалили поврежденные ткани и прописали пациенту антибиотики, но это не помогло. Дело в том, что мужчина болел сахарным диабетом второго типа и из-за этого особенно тяжело переносил новый недуг.
Инфекция распространялась очень быстро, вызывая некроз тканей. Поэтому пожилому корейцу пришлось ампутировать ладонь и предплечье. Мужчина хорошо перенес операцию, и его отправили домой. Отметим, бактерии Vibrio vulnificus водятся в теплой соленой воде. Заражение ими происходит довольно редко.
4G65: Potassium transporter peripheral membrane component (trkA) from Vibrio vulnificus https://t.co/J9M9SRSqec pic.twitter.com/GxxhriUoof— Ribbon Diagrams (@RibbonDiagrams) 28 августа 2018 г.
Напомним, ранее любовь к собакам сделала из 48-летнего жителя американского города Вест‐Бенд инвалида. Грег Мантейфель лишился рук, ног и носа из‐за попадания инфекции в его организм после близкого контакта с домашним питомцем. Слюна животного, зараженная бактерией Capnocytophaga, попала в организм мужчины.
Примечательно, что 99% людей никогда не сталкиваются с подобными проблемами. Вирусологи охарактеризовали случай с Грегом как "случайность".
Артистку утомили недоброжелатели
Певец поселил жрицу любви у себя
Ради рейтингов дочь актера готовы уничтожить
Певица разместила снимок в соцсети