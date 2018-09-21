Взрыв в Донецке: подробности

Вечером 21 сентября в Донецке прогремел мощный взрыв. В результате случившегося пострадала местная жительница – ее задело осколками.
По предварительным данным, взрывное устройство сработало внутри хлебного магазина. Предположительно, была приведена в действие боевая граната. На месте ЧП работает полиция.
Напомним, что в результате взрыва в Донецке 31 августа погиб глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Местные власти возложили ответственность за случившееся на украинскую диверсионную группу.
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