Известную актрису избили после спектакля

Дракой и серьезными травмами окончился очередной спектакль для Зинаиды Осиповой. Актрису театра "Ромэн" избил ревнивый коллега.

Артистку Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" доставили в больницу им. Боткина вечером 29 августа. У Зинаиды Осиповой, по словами врачей, была ушибленная травма головы, подозревали сотрясение мозга.

Как выяснила подоспевшая полиция, актриса стала жертвой ревнивого ухажера – актера того же театра. После окончания спектакля Руслан Румянцев вызвал Зинаиду на разговор. Последовала сцена ревности, мужчина схватил актрису за волосы и ударил лбом о лестничные перила. В результате Осиповой потребовалась медицинская помощь.

Зинаида Осипова работает в театре "Ромэн" с 2014 года. Она – актриса и скрипачка. Осипова участвовала, в частности, в постановке "Король бубновый".

Писать заявление на ревнивца в полицию актриса не стала. Тем не менее, правоохранительные органы начали проверку, сообщает Рен ТВ.

Публикация от Цыганский театр "Ромэн" (@teatr_romen_) 22 Июн 2018 в 2:40 PDT

Напомним, на днях сообщалось о том, что бывший муж средь бела дня расстрелял собственную жену. Утром 19 августа пенсионер Анатолий Симонов напал на бывшую супругу. Симонов долго поджидал жертву: он сидел в засаде около подъезда экс-супруги. Когда женщина вышла на улицу, бывший супруг подошел к ней и выстрелил из ружья, спрятанного в пакете. Первый заряд прошел мимо, женщина попыталась убежать. Однако Симонов догнал ее и расстрелял в упор.