Восьмой ребенок спасен из затопленной пещеры в Таиланде

В Таиланде
спасатели вывели из затопленной пещеры на севере страны восьмого ребенка. Как
отмечает RT, операция по эвакуации детей была возобновлена.
Юношеская футбольная команда с тренером пропали 23 июня, напоминает сайт "Комсомольская правда". Через полторы недели их обнаружили в пещере Кхао Луанг. Они оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров, так как спасались от наводнения. Выход наружу был завален камнями.
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