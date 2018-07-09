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Восьмой ребенок спасен из затопленной пещеры в Таиланде

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В Таиланде спасатели вывели из затопленной пещеры на севере страны восьмого ребенка. Как отмечает RT, операция по эвакуации детей была возобновлена.

Юношеская футбольная команда с тренером пропали 23 июня, напоминает сайт "Комсомольская правда". Через полторы недели их обнаружили в пещере Кхао Луанг. Они оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров, так как спасались от наводнения. Выход наружу был завален камнями.

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9 июля 2018, 15:39

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