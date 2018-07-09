Кавалер на белом Cadillac изнасиловал москвичку

Новый знакомый изнасиловал 32-летнюю жительницу Москвы, снимая происходящее на камеру, передает телеканал "360". С молодым человеком она познакомилась в интернете. Спустя несколько недель общения они решили встретиться. На первое свидание кавалер приехал на белом Cadillac Escalade. Они отправились в сторону центра, однако внезапно мужчина накинул на голову новой знакомой мешок и связал ее. В таком виде он отвез несчастную в помещение, где надругался, фиксируя происходящее на видеокамеру. После этого насильник высадил жертву в районе Молодежной улицы и скрылся. По факту произошедшего проводится проверка.

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