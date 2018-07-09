В Москве пенсионер умер после падения в подземном переходе

В НИИ имени Склифосовского был доставлен 66-летний мужчина с нестабильной осложненной позвоночно-спинальной травмой, дистракционным переломом двух позвонков, двухсторонней пневмонией и гидротораксом, передает телеканал "360". Пенсионер сообщил, что неизвестный столкнул его с лестницы в подземном переходе у Рижского вокзала.
Позже пациент скончался. По факту произошедшего ведется проверка.
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