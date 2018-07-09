В Москве задержали известного актера

В Центре международной торговли в Москве полиция задержала известного российского актера Александра Иншакова за ношение травматического пистолета, передает Life.ru. Каскадер был доставлен в отделение для дачи показаний. Там он объяснил, что у него есть соответствующее разрешение, однако он забыл, что на время проведения в России чемпионата мира по футболу ношение травматического оружия даже при наличии всех необходимых документов запрещено. В отношении Александра Иншакова был составлен протокол об административном нарушении. После дачи показаний его отпустили. Пистолет был изъят.
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