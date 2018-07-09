Нелепая смерть пассажира метро в Москве попала на видео

Пассажир Московского метрополитена погиб, пытаясь скатиться по перилам лестницы. Мужчина потерял равновесие и рухнул головой вниз.



На опубликованных кадрах видно, как мужчина садится на перила лестницы и пытается съехать. Неожиданно его перевесило в левую сторону, и пассажир камнем рухнул на платформу. Сообщается, что мужчина ударился головой о мраморный пол, передает РЕН ТВ. От полученной травмы он скончался. Был ли пассажир под воздействием алкоголя, наркотических средств или он совершил этот поступок из хулиганских побуждений, не уточняется.