Нелепая смерть пассажира метро в Москве попала на видео
На опубликованных кадрах видно, как мужчина садится на перила лестницы и пытается съехать. Неожиданно его перевесило в левую сторону, и пассажир камнем рухнул на платформу. Сообщается, что мужчина ударился головой о мраморный пол, передает РЕН ТВ. От полученной травмы он скончался. Был ли пассажир под воздействием алкоголя, наркотических средств или он совершил этот поступок из хулиганских побуждений, не уточняется.
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