Автобус из Москвы протаранила вылетевшая на встречку легковушка: есть жертвы

Онкобольной Кобзон госпитализирован Эксклюзивы "Дом-2" Гороскоп на неделю Главные события столицы

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Пятница 27 июля
Лента новостей
10:56
В плоскую Землю верят 4,4 млн россиян
10:55
Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек
10:33
Михалкова рассказала о развале "Уральских пельменей"
10:31
Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях
10:13
Наталье Поклонской предложили уйти
10:05
Для кого опасно кровавое лунное затмение
10:01
Скрипаль сенсационно объявила о возвращении в Россию
09:21
"Не спать": Путин взбодрил закисших коллег перед важной встречей
09:13
"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову
09:04
Лолиту на рынке убили немецкой свастикой
08:57
У России в Крыму нашли ядерное оружие
08:37
Любовник не признал сына умершей от рака Барановской
08:35
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
08:17
Смертельное ДТП с фурой под Москвой попало на видео
08:07
Шикарная Захарова в мини возбудила Баку рассказом про точку
22:05
Неряха получила 50 ударов ножом за неубранную квартиру
21:57
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
21:40
Крымский мост трещит по швам
21:24
Неожиданные данные о госпитализации Кобзона
21:14
Алена Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасе
21:06
Бразильский чемпион получил российское гражданство
20:51
Рассекречен пол ребенка Тодоренко и Топалова
20:44
Отвратительный целлюлит добил Собчак
20:27
"Дождались светлого часа": "Дом-2" решили снести
19:59
Самая сексуальная певица опозорилась из-за передозировки (видео)
19:40
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
19:37
Зато с юморком: плоский зад голливудской звезды вызвал пересуды
19:18
Путин и Трамп заключили в Хельсинки тайное соглашение
19:02
Двойник Анисиной пыталась увести Джигурду из семьи
18:43
"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева
18:43
"А где его старуха?": Малахова застукали на пляже с молодой красоткой
18:31
Жену Тарасова высмеяли за неумелое обращение с ребенком
17:56
"Опасаюсь за дочь": Лепс сделал заявление о судьбе наследницы
17:50
На Первом канале произошло воссоединение семьи Скрипаль
17:50
Москва простилась со звездой сериала "Счастливы вместе" (видео)
17:35
Начался бракоразводный процесс Трампа
17:28
"Уральские пельмени" разварились: звезды прогуляли гастроли
17:13
Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви
17:11
"Случилась трагедия": Киркоров срочно вылетает к детям в пылающую Грецию
17:10
Как развиваться российскому сектору аудиовизуальных развлечений
16:59
Макаревич возмутил россиян мерзким предложением по Крыму
16:32
Довел ухажер: разъяренная Бузова пулей вылетела из "Дома-2"
16:29
53-летнюю Алену Апину погнали в шею с радио
16:14
Дмитрий Маликов рассекретил фото подросшего сына
16:09
Казус на большой встрече с Путиным (видео)
16:03
"В мою кровь подмешали мужскую ДНК": Мишулина о гнусном подлоге Еремеева
15:55
Решил обойти Киркорова: Пригожин объяснил громкие слова Маликова о геях
15:32
Шестерых руководителей секты "Аум Синрике" казнили в Японии
15:31
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
15:27
Врачи рекомендуют кандидату Собянину развивать в Москве систему чекапов
15:10
Меркель тайно встречается с российскими генералами
15:08
Молодую красотку – жену миллионера забрали в больницу после сна в подъезде
15:03
Россиян припугнули закрытием визовых центров
14:47
Принц Гарри женился на Меган Маркл по указке Кейт Миддлтон
14:33
Родченков объявился после попытки самоубийства
14:30
Под Москвой украли строительные леса на 400 тысяч рублей
14:12
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Кобзона
14:08
Госдума повысит пожарную безопасность мест скопления людей
14:07
55-летняя Деми Мур закрутила нестандартный роман
14:05
Вода или квас: чем утолять жажду в жару
13:46
Объявлена дата выхода последнего сезона "Игры престолов"
13:35
Госдуме предложили работать по-новому
13:31
Жуков нашел молодую любовницу с помощью Шепелева
13:24
В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
13:24
Известная актриса пожаловалась на унылый опыт группового секса
12:45
Лепс подставил себя горячим танцем в аэропорту
12:43
Оскандалившегося с геями Маликова заставили оправдываться
12:42
Госдума расширила список редких заболеваний
12:37
Малышка Галкина сразила наповал Гагарину своими словами
12:11
Грудную дочь Рапунцель из "Дома-2" мучают боли
12:10
На Москву надвигается аномальная жара
12:07
Киркоров утер нос выскочке Бузовой
11:58
Россиян предупредили об опасной воде
11:51
Под Новгородом черные риелторы убили хозяйку квартиры и ее подругу
11:39
С тощей Милы Кунис сползло платье и оголило вялую грудь
11:36
"Вообще слег": больной раком Кобзон не выходит на связь
11:31
Москва призывает определить статус апартаментов
11:10
Счастливые россияне набросились на известного певца
10:58
Женившийся Эмин Агаларов о своем участии в шоу "Дом-2"
10:58
Израиль похвастался красавицей – убийцей российского самолета
10:56
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке
10:51
Чудовищный взрыв у посольства США попал на видео
10:17
Кормление грудью спасает от рака
10:13
"Вынос мозга": Вассерман взорвал интернет интеллектуальным шоу
09:53
Крик души Лолиты: "Я не заразная, не бойтесь!"
09:48
Сердюков впервые высказался о свадьбе с Васильевой
09:46
Шеф-повар Елизаветы II рассекретил диету королевской семьи
09:45
Мария Аронова о дочери: Она в каком-то чудовищном состоянии
09:18
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены своего коллеги
09:15
Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии
09:06
У Смолова вырвали титул футбольного секс-символа России
08:47
На Кубани в жуткой аварии с маршруткой погибли пять человек
08:36
Актриса Татьяна Арнтгольц: У нас классический любовный треугольник
08:35
Москва хлестко ответила Вашингтону на крымскую провокацию
08:33
Новый жених: кому Шарапова позволяет публичные непристойности
21:57
"Как мне тебя найти": прелестная фанатка Крида поставила всех на уши
21:57
Женщина с любовником закатали в бетон мужа
21:55
Ученые нашли метод сезонного увеличения пениса
21:53
"Мистер каменная ягодица": неожиданные откровения Тарзана
21:35
Ушедший в "Монако" Головин стал самым дорогим футболистом России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Болгары ненавидят русских": заявление Лолиты чревато скандалом
"В мою кровь подмешали мужскую ДНК": Мишулина о гнусном подлоге Еремеева
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
"Какой ужас!": что сделал Шепелев с сыном Фриске
Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Происшествия

Автобус из Москвы протаранила вылетевшая на встречку легковушка: есть жертвы

прочитано 429 раз

На федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Москвы в Нальчик. От удара легковушка отлетела в сторону и протаранила Mercedes, передает "360".

В результате аварии погибла женщина, управлявшая Mercedes. Семь пострадавших госпитализированы. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

27 июля 2018, 10:11

комментарии

Политика

Путин и Трамп заключили в Хельсинки тайное соглашение
Меркель тайно встречается с российскими генералами
Госдуме предложили работать по-новому
Москва хлестко ответила Вашингтону на крымскую провокацию

Шоу-бизнес

Иосиф Кобзон в реанимации в тяжелом состоянии
Михалкова рассказала о развале "Уральских пельменей"
Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал
Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной

Проишествия

Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме
Раскрыто дело о расстреле на набережной в Москве во время ЧМ-2018
Зверское убийство ребенка в Серпухове разожгло скандал с Таджикистаном
В турецком отеле жестоко избили молодоженов из России

Lifestyle

Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
Шоу-бизнес

Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии

Супруга актера поделилась нерадостными новостями
Шоу-бизнес

Малышка Галкина сразила наповал Гагарину своими словами

Дочь юмориста произвела фурор
Шоу-бизнес

Неожиданные данные о госпитализации Кобзона

Поступает противоречивая информация о состоянии артиста
Культура

"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова

Актер рассказал о преобразованиях в МХТ имени Чехова

Гороскоп

Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
"Не только секс соединяет": специалист о разводе Валерии и Пригожина
Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов
На браке Лазаревой и Шаца поставили крест

Фоторепортажи

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви
Киркоров утер нос выскочке Бузовой
Крик души Лолиты: "Я не заразная, не бойтесь!"
16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу

Спорт

В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке
У Смолова вырвали титул футбольного секс-символа России
Молодая чемпионка прилюдно дала отпор жесткой Тутберидзе

Регионы

Неряха получила 50 ударов ножом за неубранную квартиру
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
Россиянка взбесилась из-за игр и заколола мужа-геймера
Жуткий грохот на Крымском мосту перепугал автомобилистов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru