Автобус из Москвы протаранила вылетевшая на встречку легковушка: есть жертвы

На федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Москвы в Нальчик. От удара легковушка отлетела в сторону и протаранила Mercedes, передает "360".

В результате аварии погибла женщина, управлявшая Mercedes. Семь пострадавших госпитализированы.