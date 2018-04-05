В московском метро произошел сбой

Вечером 5 апреля на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена случилось ЧП. Интервалы движение поездов были временно увеличены.
Сотрудники подземки быстро устранили сбой: составы начали отправляться по графику спустя несколько минут. В пресс-службе метро произошедшее объяснили техническими причинами. Подробности уточняются.
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