Пилот оставил пристегнутых пассажиров в тонущем вертолете

Около пролива Ист-Ривер между Манхэттеном и Куинсом в Нью-Йорке рухнул в воду туристический вертолет Eurocopter AS350, передает РИА ФАН. Из него смог выбраться только пилот.

Пристегнутые ремнями безопасности пассажиры оказались заблокированными в тонущем воздушном судне. Два туриста погибли на месте. Три человека были доставлены в больницу, однако врачи не смогли спасти их.