Американская учительница совратила ученика-аутиста

Полиция американского штата Калифорния арестовала 25-летнюю сотрудницу школы коррекции. Учительницу обвиняют в растлении несовершеннолетнего.

По данным следствия, Вероника Аманда Рамирес четырежды совершила развратные действия в отношении ученика и трижды занималась с ним оральным сексом. Педагога поместили под арест. Вероника предлагала 150 тысяч долларов в качестве залога, однако суд назначил сумму в два миллиона - таких денег у учительницы не нашлось.

В школе коррекции обучаются дети с отклонениями в развитии, в том числе страдающие от аутизма, синдрома Аспергера и неспособностью к обучению. Сообщается, что Рамирес часто довозила мальчика после уроков до дома. О связи учительницы с мальчиком узнали его родители, которые сообщили об этом полиции и администрации учебного заведения. Как они узнали о произошедшем – не уточняется.

Женщину арестовали 24 января в школе. Обвинение утверждает, что сексуальные отношения между учительницей и школьником начались в сентябре прошлого года и продолжались до декабря. В полиции считают, что это единичный случай, однако в учебном заведении назначена проверка, пишет The Press-Enterprise.

La Verne special needs teacher’s aid accused of sexually abusing student, held on $2 million bail https://t.co/MQHDka79vx pic.twitter.com/Wlv3MVK65J — The Press-Enterprise (@pressenterprise) 5 февраля 2018 г.

Dni.Ru писали о том, как преподавательницу из Огайо (США) Маделин Маркс обвинили в совращении двух учеников и злоупотреблении полномочиями. 23-летняя учительница утверждает, что она невиновна.

Маделин проработала в школе всего два года. Затем выяснилось, что она завела романы сразу с двумя школьниками 17 и 16 лет и совратила их. Полицейские заподозрили Маркс в сексуальной связи с несовершеннолетними и запретили ей видеться с ребятами. Вскоре у одного из школьников в телефоне были найдены ее "обнаженные" фотографии.

Следователи предположили, что сексуальная связь учительницы с 17-летним мальчиком установилась в июле 2017 года. По информации стражей порядка, Маделин и ее юный любовник занимались оральным сексом. А с более младшим школьником она предавалась интимным игрищам в сентябре. Утверждается, что все это происходило за пределами школы, после занятий. Преподавательницу арестовали. Следствие продолжается.