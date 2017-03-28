В Подмосковье педагога отправили в колонию за развращение ученицы

Подмосковный суд признал 35-летнего педагога-организатора муниципального учреждения "Молодежный центр "Ламич" виновным в развращении 13-летней ученицы, а также незаконном обороте порнографических материалов. Мужчина приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает агентство "Москва".

Следователи установили, что с октября 2015 года по апрель 2016 года мужчина вступал в электронную переписку в социальной сети со знакомой школьницей. Преподаватель вошел в доверие к девочке и отправил ей порнографический снимок.