Бомж насмерть забил москвича табуреткой

В одном из домов на улице Плющиха в Москве был обнаружен труп местного жителя. По предварительным данным, мужчину насмерть забил табуреткой бездомный уроженец Тверской области.
Следователи считают, что конфликт произошел во время застолья. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой местный житель получил тяжелые травмы. Предполагаемый злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".
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