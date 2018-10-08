Москвичку спасли из-под горы мусора в собственной квартире

Жительницу Москвы нашли в куче мусора, скопившегося в ее квартире. Спасателей вызвали соседи, которые были не в силах переносить ужасный запах в подъезде.

Хозяйка квартиры в одном из домов столицы давно не отвечала на звонки и не открывала дверь. Однако соседи, которых беспокоил пропитавший лестничную клетку запах, были настойчивы и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС, вскрыв дверь, обнаружили завалы мусора – а в этих дебрях и саму хозяйку, 56-летнюю Татьяну Борисову, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, вся квартира была забита вещами, внутрь можно было только вползти. Москвичка лежала где-то под потолком – заявляя при этом, что все в порядке и помощь ей не требуется.

Однако соседи и спасатели думали иначе. Борисовой пришлось вычистить свою квартиру в принудительном порядке. Как отмечается, у москвички три высших образования.

Недавно Dni.Ru писали о курьезном инциденте в Минске. Спасатели пришли на помощь 24-летнему мужчине, застрявшему в мусоропроводе жилого дома.

ЧП случилось утром 27 сентября. Молодой человек пришел в гости к знакомому, пошел выбрасывать мусор и уронил ключи. Он нырнул за ними в мусоропровод, застрял и не смог выбраться, сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.

Спасатели извлекли несчастного из канала мусоропровода с помощью аварийно-спасательного инструмента, после чего передали медикам. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали с травмами.