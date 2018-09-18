Шведы задумались о покупке мусора из России

Посол Швеции в России Петер Эриксон рассказал о планах страны закупать у российской стороны мусор, передает портал newizv.ru. Ежегодно в стране образуются порядка 60 миллионов тонн твердых отходов. Ими-то и заинтересовались европейские партнеры, поскольку перерабатывают мусор в энергию по технологии Waste-to-energy. Посол отметил, что Швеции не хватает собственных отходов, поэтому она получает их из других стран.

