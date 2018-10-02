Приезжий из Ирана зарезал 20-летнюю россиянку в Бельгии

В одной из комнат студенческого общежития в городе Кортрейк в Бельгии были обнаружены тела 20-летней россиянки и 18-летнего гражданина Афганистана с ножевыми ранениями, передает Life.ru. В убийстве обоих студентов подозревают приезжего из Ирана. Мужчину задержали в госпитале, куда он обратился с ранами рук. Иранец находится под арестом. Его мотивы не называются.
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