Пассажиров московского метро испугал странный предмет

В столичном метро произошел кратковременный сбой в движении поездов. В одном из составов на станции "Краснопресненская" был обнаружен подозрительный бесхозный предмет, передает "360".
Из-за находки было принято решение высадить из поезда пассажиров. Вагон, в котором обнаружили подозрительный предмет, загнали в отстойник. Его тщательно осматривают специалисты.
Прислуга соблазнила мужа Алены
Звезда "Дома-2" сильно изменилась
Ловелас повел себя как свинья
Модель показала дорогущие эксклюзивные подарки