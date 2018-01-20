Скончалась звезда "Основного инстинкта"

Умерла знаменитая американская актриса, лауреат премии "Оскар" Дороти Мэлоун. Ей было 92 года. Как сообщает журнал The Hollywood Reporterсо, Мэлоун долгие годы боролась с неизлечимым заболеванием.
Зрители запомнят Дороти по ролям в культовых фильмах "Закон и порядок" и "Основной инстинкт". В 1957 году она получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана (фильм "Слова, написанные на ветру").
Александр Рухлин получил в лоб от супруга Дианы
Ведущая раскрыла имя своего возлюбленного
Фигуристка надела пышный белый наряд на бал в Париже
Ольге подарили слона